С портретами боевиков: Российские оккупанты открыли Саур-Могилу

Саур-Могила

Российские оккупанты завершили восстановление мемориала на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Группировка «ДНР» уверяет, что «возрожден исторический облик монумента», который «дополнили новыми элементами».



«В работах задействовали 270 специалистов, десятки единиц техники. За три месяца были воссозданы 36-метровая стела и 9-метровая фигура "Солдата Победы", четыре исторических рельефа. На последних сохранены следы обстрелов и фрагменты снарядов... Фактически была заново проложена центральная аллея, смонтировано освещение, установлены фонари, скамейки. В конце августа был зажжен Вечный огонь», — утверждают в «ДНР».



Также отмечается, что появились три новых барельефа — справа от центральной аллеи. На ряде из них — портреты боевиков: Арсена Павлова («Моторолы»), Владимира Жоги («Вохи»), Ольги Качуры («Корсы») и других. «ДНР» не стала переносить могилы семерых боевиков, погибших и похороненных на Саур-Могиле в 2014 году.



Композицию вечером подсвечивают. Ее открытие провели 8 сентября.

Ранее сообщалось, что оккупанты установили памятник «Солдат Победы» на кургане Саур-Могила.