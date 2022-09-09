З портретами бойовиків: Російські окупанти відкрили Савур-Могилу

09 вересня 2022, 10:04

З портретами бойовиків: Російські окупанти відкрили Савур-Могилу

Савур-Могила Савур-Могила

Російські окупанти завершили відновлення меморіалу на кургані Савур-Могила у Шахтарському районі Донецької області. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».

Угруповання «ДНР» запевняє, що «відроджено історичне обличчя монумента», яке «доповнили новими елементами».

«До робіт залучили 270 спеціалістів, десятки одиниць техніки. За три місяці були відтворені 36-метрова стела та 9-метрова фігура "Солдата Перемоги", чотири історичні рельєфи. На останніх збережено сліди обстрілів та фрагменти снарядів... Фактично було заново прокладено центральну алею, змонтовано освітлення, встановлено ліхтарі, лавки. Наприкінці серпня було запалено Вічний вогонь», — стверджують у «ДНР».

Також зазначається, що з'явилися три нові барельєфи — праворуч від центральної алеї. На низці з них — портрети бойовиків: Арсена Павлова («Мотороли»), Володимира Жоги («Вохи»), Ольги Качури («Корси») та інших. «ДНР» не стала переносити могили сімох бойовиків, загиблих та похованих на Савур-Могилі у 2014 році.

Композицію увечері підсвічують. Її відкриття було проведено 8 вересня.

Раніше повідомлялося, що окупанти встановили пам'ятник «Солдат Перемоги» на кургані Савур-Могила.

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