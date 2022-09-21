«ДНР» заявила о шести раненых от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной «ДНР» территории 6 мирных жителей получили ранения в результате боевых действий.
Об этом сообщило «СЦКК ДНР».
Там заявили что люди были раненыв Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в Новоандреевке.
Кроме того, повреждено 21 домостроение в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
На подконтрольной Украине части Донецкой области за минувшие сутки погибли 6 мирных жителей, 20 человек получили ранения.