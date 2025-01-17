Армия РФ подходит к Покровску — оккупанты заявили о захвате месторождений лития. Группировка «ДНР» назначила «смотрящего» в Курахово.



Появились новые кадры из Авдеевки — разруха и гуманитарная катастрофа.



Мариупольцы записали очередное обращение к Путину: жалуются, что остались бездомными.



ВСУ атаковали командный пункт 2-й гвардейской армии РФ в Новогродовке Донецкой области.



Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что готов принять беженцев из Калифорнии (США), где несколько дней бушевали пожары.