В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА

С 1 января почти в восемь раз подорожал развод в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, если в прошлом году местные жители за расторжение брака платили всего 650 рублей «государственной пошлины», то сейчас за развод каждой из сторон нужно отдать по 5000 рублей.



«Также более чем в три раза повысилась стоимость смены фамилии, имени или отчества – с 1600 до 5000 рублей», – рассказал Лысогор.

Напомним, что на оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ.