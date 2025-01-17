Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА

17 января 2025, 12:03

В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА

С 1 января почти в восемь раз подорожал развод в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, если в прошлом году местные жители за расторжение брака платили всего 650 рублей «государственной пошлины», то сейчас за развод каждой из сторон нужно отдать по 5000 рублей.

«Также более чем в три раза повысилась стоимость смены фамилии, имени или отчества – с 1600 до 5000 рублей», – рассказал Лысогор.

Напомним, что на оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ.

ТЕГИ

Люди
Артем Лысогор
Места
Луганская область
Прочее
Услуги Оккупация Подорожание Развод
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
20:45
По делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке проходят 35 свидетелей
16:47
Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»
08:30
Российские военные оккупировали Нескучное в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
22:33
«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
13:55
В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф
08:40
В Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей
23:00
Главное за день: На Луганщине проблемы со «скорой помощью» и почтой. ВСУ атаковали российские предприятия
17:51
На оккупированной Луганщине проблемы со «скорой помощью» и услугами почты: в ОВА рассказали, что известно
16:53
На захваченной Луганщине почтальоны попали под обстрел: есть повреждения
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
все новости
14:59
Украинский спецназ ликвидировал и взял в плен российских военных, которые расстреляли бойцов ВСУ: кадры
14:53
Из-за российских обстрелов погибли более 30 жителей Суджанского района Курской области — СМИ
14:01
ВСУ ликвидировали военных РФ и захватили их позицию на Лиманском направлении: оккупанты отказались сдаться в плен
13:37
Россия баллистическими ракетами ударила по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые
12:43
Число погибших от российского удара по Запорожью 8 января выросло до 14
12:17
Из-за пожара на нефтебазе под Воронежем власти ввели режим ЧС
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
11:33
Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января
10:44
За сутки российские военные 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:22
Украинские войска уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео
10:17
В Херсонской области из-за удара беспилотника погиб мужчина
10:01
ВСУ ударили по ПВО в Белгородской области: поражена радиолокационная техника
09:43
Россия ночью атаковала Украину ракетами и полусотней беспилотников: силы ПВО сбили более 30 дронов
09:42
Российские захватчики разбили некоторые позиции ВСУ под Покровском — ОСГВ «Хортица»
09:15
В Донецкой области на строительство и содержание дорог запланировали в 12 раз больше средств, чем в прошлом году
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:54
ВСУ продвинулись от границы в Курской области – ISW
08:41
Российские оккупанты за сутки ранили двух жителей Донецкой области
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
все новости
ВИДЕО
Пленные российские военные. Фото: кадр из видео Украинский спецназ ликвидировал и взял в плен российских военных, которые расстреляли бойцов ВСУ: кадры
17 января, 14:59
Атака ВСУ на позицию россиян на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали военных РФ и захватили их позицию на Лиманском направлении: оккупанты отказались сдаться в плен
17 января, 14:01
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская ОВА Россия баллистическими ракетами ударила по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые
17 января, 13:37
Последствия обстрела Константиновки российскими войсками 16 января. Фото: Нацполиция Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января
17 января, 11:33
Артиллерийский удар ВСУ по российской пехоте на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео
17 января, 10:22
Масштабный пожар на нефтебазе в Воронежской области. Фото: кадр из видео Атака на нефтебазу в Воронежской области: беспилотники повредили три резервуара с топливом
16 января, 16:51

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор