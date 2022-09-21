«ДНР» заявила про шість поранених від обстрілів за добу

21 вересня 2022, 11:21

«ДНР» заявила про шість поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольній «ДНР» території 6 мирних жителів отримали поранення внаслідок бойових дій.

Про це повідомило «СЦКК ДНР».

Там заявили, що людей було поранено у Петрівському, Куйбишевському та Кіровському районах Донецька, а також у Новоандріївці.

Крім того, пошкоджено 21 домобудівництво у Кіровському та Куйбишевському районах Донецька, Горлівці, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.

На підконтрольній Україні частині Донецької області минулої доби загинули 6 мирних жителів, 20 осіб отримали поранення.

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