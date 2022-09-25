Колишній нардеп-регіонал загинув у Херсоні

25 вересня 2022, 10:14

Колишній нардеп-регіонал загинув у Херсоні

Олексій Журавко на «референдумі» у Херсоні. Скріншот Олексій Журавко на «референдумі» у Херсоні. Скріншот

Колишній нардеп Верховної Ради Олексій Журавко загинув у Херсоні внаслідок обстрілу. Про це повідомив заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

 За попередніми даними в результаті обстрілу загинули двоє людей, серед яких був екс-нардеп, уточнює російський РБК. Стверджується, що був нанесений ракетний удар по готелю.

 Журавко був членом фракції Партії регіонів з 2006 року, а з 2015 втік до Росії, де мешкав і досі. Він підтримував російську агресію проти України. В Україні проти нього було відкрито кримінальне провадження.

23 вересня Журавко оприлюднив відеоролик, у якому проголосував у Херсоні на «референдумі».

Журавко мав інвалідність від народження — не було правої ноги та лівої руки, а ліва нога була сильно вкорочена.

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