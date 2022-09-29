«ДНР» «конфисковала» недвижимость Ахметова и 140 граждан Украины

Группировка «ДНР» конфисковала недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Такое постановление принял «госкомитет обороны ДНР».



Помимо Ахметова и Курченко, в список лиц, которых «ДНР» лишила имущества на подконтрольной ей территории, попали лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, бывший глава Компартии Украины Петр Симоненко, гендиректор связанного с Ахметовым холдинга ДТЭК Максим Тимченко, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка и другие.