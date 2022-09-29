«ДНР» «конфіскувала» нерухомість Ахметова та 140 громадян України

Угруповання «ДНР» «конфіскувало» нерухомість українських олігархів Ріната Ахметова та Сергія Курченка, а також 141 інших громадян країни та двох компаній. Таку «постанову» прийняв «госкомітет оборони ДНР».



Крім Ахметова та Курченка, до списку осіб, яких «ДНР» позбавила майна на підконтрольній їй території, потрапили лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко, колишній голова Компартії України Петро Симоненко, гендиректор пов'язаного з Ахметовим холдингу ДТЕК Максим Тимченко, колишній генпрокурор України Віктор Пшонка та інші.