У Зеленського спростовули заклик до превентивного використання ядерної зброї

06 жовтня 2022, 21:34

У Зеленського спростовули заклик до превентивного використання ядерної зброї

Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї. Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.

«Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було вжити превентивних заходів, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції», – йдеться у повідомленні Нікіфорова на сторінці у Facebook.

Як підкреслив речник президента, шантажувати світ вибухами на ЗАЕС і всіляко натякати на використання ядерної зброї «дозволяє собі лише держава-терорист Росія».

«Від України таких закликів ви ніколи не почуєте», — зазначив він.

Як повідомлялося, виступаючи 6 жовтня в австралійському аналітичному центрі президент України Володимир Зеленський сказав, що НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї.

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