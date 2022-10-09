Глава Слідкому РФ назвав «дивний» маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мості

Вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, прибула до Росії через Болгарію, Грузію та Вірменію. Про це сказав голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін на зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним.



«Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, це Грузія, це Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край», — розповів Бастрикін.



У такому викладі маршрут виглядає дивно, зазначає «Эхо Кавказу». Наприклад, з Болгарії до Грузії вантажівка, ймовірно, мала потрапити через Туреччину. Незрозуміло також, як фура могла потрапити з Вірменії, яка не межує з Росією, у російську республіку Північна Осетія.



Путін за підсумками зустрічі з Бастрикіним звинуватив спецслужби України в організації вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня.