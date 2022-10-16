Путин собирает Совбез

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время собрать Совет безопасности РФ. Об этом сообщило российское агентство «ТАСС» со ссылкой на телепрограмму «Москва. Кремль. Путин».



«Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности РФ», — сказано в сообщении.



В этой же программе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет: её потенциал позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца».