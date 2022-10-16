Путін збирає Радбез

Президент Росії Володимир Путін має намір найближчим часом зібрати Раду безпеки РФ. Про це повідомило російське агентство «ТАРС» із посиланням на телепрограму «Москва. Кремль. Путін».



«Володимир Путін наступного тижня проведе нараду з членами Ради безпеки РФ», — сказано в повідомленні.



У цій же програмі прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «НАТО де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає: її потенціал дозволяє продовжувати спецоперацію, вона буде доведена до кінця».