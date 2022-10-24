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«Л-ДНР»: За сутки в ходе обстрелов ранены семь человек

24 октября 2022, 09:16

«Л-ДНР»: За сутки в ходе обстрелов ранены семь человек

За прошедшие сутки на оккупированный территории Донецкой области вследствие обстрелов получили ранения пять человек. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».

Утверждается, что под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов. Повреждены 17 домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.

В группировке «ЛНР» заявили, что за минувшие сутки в Луганской области от обстрелов пострадали два человека.

Так, в Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 года рождения, разрушен один жилой дом и 2 дома повреждено.

Кром этого, сообщается, что в Новоайдаре повреждено 3 жилых дома, разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.

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