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Чем отличаются детские цепочки от взрослых? (PR)

24 октября 2022, 11:10

Чем отличаются детские цепочки от взрослых? (PR)

Детские цепочки — это ювелирные изделия, к которым предъявляются повышенные требования. Времена, когда детям дарили откровенно дешевые и простые украшения, давно остались в прошлом. Детские цепочки в плане популярности занимают среди юных принцесс второе место после сережек. Их также часто дарят мальчишкам, особенно в сочетании с крестиком. Выбирая подобное украшение, нужно в первую очередь подумать о комфорте и безопасности ребенка.

Как правильно выбрать детскую цепочку?

Выбирая детскую цепочку для своего ребенка, рекомендуется придерживаться таких советов:

  1. Материалы, из которых она изготовлена, должны быть безопасными для здоровья, не вызывающими аллергическую реакцию. Лучшими вариантами следует считать белое или желтое золото, но подойдет и серебро. Полудрагоценные и черные металлы для детей не рекомендуются.
  2. Если на цепочке подвешен крестик или другой кулон, то в идеале они должны быть выполнены из одного и того же металла (или хотя бы похожего по цвету). Такое сочетание будет выглядеть гармонично. Чувство стиля у человека нужно развивать еще с детства, чтобы он научился хорошо выглядеть в глазах окружающих.
  3. Выбирая детскую цепочку, обратите внимание на ее длину. Она не должна быть слишком длинной, иначе будет болтаться и создавать дискомфорт во время игр и другой физической активности. Слишком короткое изделие может создавать дискомфорт во сне и оставлять следы на нежной коже шеи. 
  4. Детская цепочка должна быть прочной. Не стоит недооценивать ребенка, особенно если он обладает активным, взрывным темпераментом. Он легко может порвать тонкую цепь в процессе своих задорных хулиганских игр, в результате чего будет утерян и крестик (кулон), а это уже вдвойне обидно. К тому же, чем тоньше цепь, тем быстрее она изнашивается.

Какие цепочки нельзя считать детскими?

Во-первых, детская цепочка не может быть с острыми краями и фрагментами, которые способны поранить ребенка. Дети имеют свойство забывать о своих личных украшениях, что может привести к опасным травмам из-за неосторожных действий. Во-вторых, ювелирные изделия для малышей не могут быть крупными и тяжелыми. Это будет создавать постоянный дискомфорт, из-за чего ребенок даже может принять решение избавиться от раздражающего аксессуара. Еще нужно обращать внимание на замки. Они должны быть крепкими и надежными, чтобы малыш не мог снять изделие самостоятельно и безвозвратно потерять. Также не рекомендуется покупать мальчикам и девочкам слишком дорогие украшения. 

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