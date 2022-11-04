ЗМІ: Півтисячі ув'язнених, завербованих у ПВК Вагнера, загинули в Україні

04 листопада 2022, 21:40

ЗМІ: Півтисячі ув'язнених, завербованих у ПВК Вагнера, загинули в Україні

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули щонайменше півтисячі ув'язнених росіян, завербованих приватною військовою компанією Вагнера. Про це пише The Insider на підставі даних Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам та власним підрахункам.

Видання зазначає, що Центр виявив та верифікував понад двісті листів за підписом одного з керівників ПВК Вагнера Андрія Трошева зі співчуттям сім'ям заклятих, набраних воювати проти України.

До листів додається посмертна медаль «За відвагу», а самі документи, які в соцмережах часто публікують родичі, пронумеровані, що дозволяє робити висновки щодо їхньої кількості.

The Insider пише, що деякі родичі погодилися поспілкуватися та підтвердили інформацію, що їхні близькі вирушили на війну з колоній та загинули на території України.

Спираючись на нумерацію документів, видання робить висновок, що менше ніж за місяць (з 18 вересня по 13 жовтня) Трошевим було надіслано щонайменше 224 листи зі співчуттями, а всього до середини жовтня в Україні загинуло щонайменше 458 завербованих ув'язнених.

При цьому, за оцінками видання «Важливі історії» до кінця вересня, ПВК завербувала близько шести тисяч ув'язнених, і з них на той момент було вивезено не менше 2036 осіб.

«Це означає, що до жовтня ЗСУ знищили приблизно чверть російських карних злочинців, що доїхали до фронту», — пише видання.

За оцінкою Центру, загальна кількість загиблих в Україні найманців ПВК Вагнера (включаючи як ув'язнених, так і звичайних найманців) — від 800 до 1000 осіб.

The Insider опублікував імена та фото деяких загиблих ув'язнених, чию участь у війні та чию загибель вдалося довести за допомогою інформації, яка є у відкритому доступі. Серед цих людей є засуджені за крадіжки та збут наркотичних речовин, а також ті, хто сидів за вбивства.

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