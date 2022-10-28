ЧВК «Вагнер» набирает пилотов для авиаотрядов — ISW

Частная военная компания «Вагнер» Евгения Пригожина может продолжить развивать свои возможности для ведения боевых действий в воздухе. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



Отмечается, что ЧВК также может развертывать более сложную технику наравне с российскими Вооруженными силами.



Также аналитики пишут о том, что «Вагнер» набирает солдат для формирования и/или пополнения расчетов зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1», ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов радиоэлектронной борьбы.



«Группа Вагнера не известна тем, что самостоятельно эксплуатирует боевые самолеты, но она может начать это делать, поскольку российские Вооруженные силы все больше зависят от сил "Вагнер"», — говорится в отчете.



В ISW отмечают, что есть подтверждение существования как минимум одного авиаотряда ЧВК, который в мае 2022 года действовал на востоке Украины на самолетах Су-25.



Аналитики считают, что приобретение ЧВК боевых самолетов свидетельствует о том, что «Вагнер» является «образцом контрактной армии, к созданию которой Минобороны России стремилось все эти годы».



Смотрите также:



