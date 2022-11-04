В России осужденных за тяжкие преступления теперь смогут отправить на войну

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон вносит правки в пункт 4 статьи 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». До внесения изменений эта норма запрещала призывать всех граждан с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления. Теперь этот запрет действует только в отношении тех, кто совершил определенные категории тяжких преступлений.



По-прежнему нельзя мобилизовать людей, осужденных за изнасилование и другие половые преступления против несовершеннолетних. Также не мобилизуют осужденных за терроризм, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон самолетов, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, сотрудничество с иностранным государством, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.



В то же время судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации, например, дезертирство и неисполнение приказа, после отбытия наказания или в случае условного срока могут быть снова призваны на войну.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты развернули тренировочный лагерь на полигоне вблизи города Торез в Донецкой области для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы.