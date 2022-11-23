Ракетна атака: «Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів

Через масштабну ракетну атаку РФ на Україну відправлення поїздів можливе із затримкою. Про це повідомляє «Укрзалізниця».



«Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, Львівській, Вінницькій, Сумській та Харківській областях. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, залучені резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово припинено», — перелічили в компанії.



Пасажирів просять перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи.



«Знеструмлені вокзали "Укрзалізниці" переходять на резервне живлення, першими відновлено Київ, Харків та Вінниця. Тут розгорнуть укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи», — додали в компанії.