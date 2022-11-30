В Еврокомиссии предлагают создать фонд для помощи Украине из замороженных активов РФ

В Еврокомиссии предложили создать фонд для компенсации ущерба Украине из замороженных 300 миллиардов евро Центрального банка России и 19 миллиардов евро частных активов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«В краткосрочной перспективе мы с партнерами можем создать структуру по управлению этими фондами и инвестировать их. Мы бы тогда использовали выручку для Украины, и когда санкции будут сняты, эти финансы могут быть использованы так, чтобы Россия уплатила полную компенсацию за разрушения, причиненные Украине. Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. Вместе мы можем найти законодательный путь, чтобы это сделать. Ужасные российские преступления не останутся безнаказанными», — сказала фон дер Ляйен.



К тому же Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба, полученного Украиной от войны РФ, с €385 до €600 миллиардов.



Кроме того Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины с 24 февраля, полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, составили свыше 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.



Европейская комиссия выступает с предложением создать специальный суд для преследования преступлений России в Украине.



«Россия должна заплатить за эти ужасные преступления, включая преступление агрессии против суверенного государства. В то время как мы будем продолжать поддерживать Международный криминальный суд, мы предлагаем создать специальный суд, поддерживаемый ООН, чтобы расследовать и привлечь к ответственности преступление агрессии России», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что США выделят $53 миллиона на закупку оборудования для обновления энергосистемы Украины.