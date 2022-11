Голова Єврокомісії заявила про втрати України у 100 тисяч військових. Пізніше ці слова видалили

Оновлено. Заяву про втрати України у війні вирізали з відеозвернення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.



У коментарі «Суспільному» прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив, що інформація про втрати «чутлива», тому її може озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони чи сам президент



В акаунті фон дер Ляйєн у Twitter було видалено відео, в якому вона заявила, що втрати України нібито склали 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних. Натомість було опубліковано відеозвернення без цих слів.



«Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, руйнування та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо про жахіття Бучі. Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема, за злочин агресії проти суверенної держави», — зазначила вона.



Фон дер Ляйєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН з розслідування та судового переслідування злочинів РФ.



«Ми готові розпочати роботу з міжнародною спільнотою, щоб досягти максимально широкої міжнародної підтримки цього спеціалізованого суду», — додала вона.



Також очільниця Єврокомісії запропонувала створити фонд для компенсації збитків Україні із заморожених €300 млрд російських активів та €19 млрд приватних активів.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9