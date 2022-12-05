В центре Донецке произошли пожары из-за обстрела ранним утром

Пожар в центре Донецка. Фото: соцсети

Несколько пожаров произошло ранним утром в Ворошиловском районе оккупированного Донецка в результате очередных обстрелов.



В «Штабе теробороны ДНР» сообщили, что пострадали два человека, включая 15-летнего подростка.



Под огнем оказались улицы Артема, Горького и Федора Зайцева — в районе пересечения с проспектом Труда.



«МЧС» группировки «ДНР» сообщило о трех пожарах:

в двухэтажном здании, расположенном на улице Постышева;

в частном доме на улице Горького;

в частном жилом доме на четыре хозяина на улице Федора Зайцева.

Спасателям удалось потушить возникшие поджары.



Также был повреждено здание на территории Храма Рождества Христова, расположенного неподалеку по проспекту Павших Коммунаров.