Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Бахмут: Амбулатория в подвале и сотни новых крестов на кладбище

21 декабря 2022, 10:51

Бахмут: Амбулатория в подвале и сотни новых крестов на кладбище

Бахмут. Фото: Константина и Влады Либеровых Бахмут. Фото: Константина и Влады Либеровых

В Бахмуте Донецкой области амбулатория №7 работает в подвале. Кадры из прифронтового города опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы.

Либеровы отмечают, что в медучреждении не хватает профильных врачей, поэтому время от времени в город наведываются врачи-волонтеры. Они привозят с собой средства диагностики, медоборудование. Осмотр происходит как в обычной больнице, с регистрацией, рецептами, только под постоянные звуки обстрелов.

«Однако, к сожалению, все равно в Бахмуте из-за болезней, отсутствия лекарств и своевременной медпомощи погибает очень много людей», — отметили фотографы.

Каждый день единственная местная врач Ольга, которая поддерживает работу медучреждения, выписывает свидетельства о смерти.

«Каждый день, и много», — подчеркнули Либеровы.

Также они показали местное кладбище, на котором — сотни новых крестов. Многие подписаны просто от руки, с указанием только даты смерти.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Бахмут

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:12
В Донецке в результате обстрела ранена сотрудница котельной
11:24
Новая Каховка попала под обстрел, оккупанты сообщают о погибшей и раненых
10:08
«ДНР» заявила о ранении жительницы Горловки
10:01
Андрющенко показал, как выглядит центр Мариуполя с окон разбитого дома
23:11
Работают трое вместо 300: Пасечник просил Путина, чтобы шахтеров не забирали на фронт
23:00
Главные события в оккупации 20 декабря
20:53
Путин в Кремле встретился с Пасечником и Пушилиным
16:23
В оккупированном Мариуполе горит ГПК «Украинской дом»
15:08
Горсовет: В захваченном Мариуполе живут более 11 тысяч школьников 
14:55
В Мариуполе горит база оккупантов на ММК им. Ильича — Андрющенко
13:36
Оккупанты привезли управлять Беловодском чиновников из Новосибирска — ЦНС
12:26
ВСУ находятся в нескольких километрах от оккупированной Кременной — Гайдай
12:24
Зеленский создал военную администрацию оккупированной Новой Каховке
12:05
В «ДНР» уволили «министра иностранных дел» и назначили «сенатором» РФ
11:53
В Луганской ОВА сравнили цены на продукты в оккупации с украинскими
все новости
12:12
В Донецке в результате обстрела ранена сотрудница котельной
11:50
В Константиновке сообщают о «прилете»
11:41
Появились фото предприятия «Артемсоль» находящегося в обстреливаемом армией РФ Соледаре
11:24
Новая Каховка попала под обстрел, оккупанты сообщают о погибшей и раненых
11:19
Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов Донецкой области за сутки
10:51
Бахмут: Амбулатория в подвале и сотни новых крестов на кладбище
10:12
Ночью армия РФ атаковала по всей линии фронта от Угледара до Лимана
10:08
«ДНР» заявила о ранении жительницы Горловки
10:01
Андрющенко показал, как выглядит центр Мариуполя с окон разбитого дома
09:45
Армия РФ 71 раз обстреляла Херсонскую область за минувшие сутки
09:28
450 детей погибли из-за войны РФ против Украины
09:28
На Донетчине под обстрелами за сутки погибли два человека, еще 8 — ранены
09:10
Белый дом подтвердил, что Украина получит ракетную батарею Patriot
08:53
Ночью российские войска обстреляли Днепропетровщину 70 снарядами
08:34
Зеленский рассказал, зачем отправился в США
все новости
ВИДЕО
Возможность нового наступления России: анализ и прогнозы ►
21 декабря, 00:56
Путин в Кремле встретился с Пасечником и Пушилиным
20 декабря, 20:53
В Константиновке «прилет» — в черте города
20 декабря, 18:04

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама