Бахмут: Амбулатория в подвале и сотни новых крестов на кладбище

Бахмут. Фото: Константина и Влады Либеровых

В Бахмуте Донецкой области амбулатория №7 работает в подвале. Кадры из прифронтового города опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы.



Либеровы отмечают, что в медучреждении не хватает профильных врачей, поэтому время от времени в город наведываются врачи-волонтеры. Они привозят с собой средства диагностики, медоборудование. Осмотр происходит как в обычной больнице, с регистрацией, рецептами, только под постоянные звуки обстрелов.



«Однако, к сожалению, все равно в Бахмуте из-за болезней, отсутствия лекарств и своевременной медпомощи погибает очень много людей», — отметили фотографы.



Каждый день единственная местная врач Ольга, которая поддерживает работу медучреждения, выписывает свидетельства о смерти.



«Каждый день, и много», — подчеркнули Либеровы.

Также они показали местное кладбище, на котором — сотни новых крестов. Многие подписаны просто от руки, с указанием только даты смерти.

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