Бахмут: Амбулаторія в підвалі та сотні нових хрестів на кладовищі

Бахмут. Фото: Костянтина та Влади Ліберових

У Бахмуті Донецької області амбулаторія №7 працює в підвалі. Кадри з прифронтового міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови.



Ліберови зазначають, що в медустанові бракує профільних лікарів, тому час від часу до міста навідуються лікарі-волонтери. Вони привозять із собою засоби діагностики, медобладнання. Огляд відбувається як у звичайній лікарні, з реєстрацією, рецептами, тільки під постійні звуки обстрілів.



«Однак, на жаль, усе одно в Бахмуті через хвороби, відсутність ліків і вчасної меддопомоги гине дуже багато людей», — зазначили фотографи.



Щодня єдина місцева лікарка Ольга, яка підтримує роботу медзакладу, виписує свідоцтва про смерть.



«Щодня, і багато», — наголосили Ліберови.

Також вони показали місцевий цвинтар, на якому — сотні нових хрестів. Багато з них підписані просто від руки, із зазначенням лише дати смерті.

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