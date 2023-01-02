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Армия РФ перекинула в Урзуф Донецкой области мобилизованных оккупантов

02 января 2023, 16:53

Армия РФ перекинула в Урзуф Донецкой области мобилизованных оккупантов

В захваченный армией РФ Урзуф Донецкой области, находящийся на берегу Азовского моря недалеко от Мариуполя, привезли мобилизованных российских оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

Он отметил, что прибывшие были призваны недавно. 

Также Пётр Андрющенко рассказал, что в Урзуф доставили еще около 7 танков старой модификации.

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь ударили по профтехучилищу №19 в Макеевке, в котором базировались российские военные в основном из числа мобилизованных. В Минобороны РФ подтвердили обстрел позиций войск РФ в ПТУ и сообщили, что из-за атаки ВСУ погибли 63 российских оккупанта.

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