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Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів

02 січня 2023, 16:53

Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів

У захоплений армією РФ Урзуф Донецької області, що знаходиться на березі Азовського моря неподалік Маріуполя, привезли мобілізованих російських окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що військові які прибули були мобілізовані нещодавно.

Петр Андрющенко також розповів, що в Урзуф окупанти доставили ще близько 7 танків старої модифікації.

Збройні сили України у новорічну ніч вдарили по профтехучилищу №19 у Макіївці, в якому базувалися російські військові в основному з числа мобілізованих. У Міноборони РФ підтвердили обстріл позицій військ РФ у ПТУ і повідомили, що через атаку ЗСУ загинули 63 російські окупанта.

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