Війська РФ посилили тиск на Бахмут, але навряд чи оточать місто — Британська розвідка

Російські війська посилили тиск на Бахмут Донецької області, але навряд чи оточать його найближчим часом. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що за останні кілька днів російські війська здійснили тактичне просування у Соледарі і, можливо, контролюють більшу частину населеного пункту. Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута. Як припускають у розвідці Великобританії, захоплення Соледара залишається головною оперативною метою армії РФ, ймовірно, це допоможе окупантам порушити українські лінії комунікацій та здійснити спробу оточення Бахмута з Півночі.

Крім того британські фахівці зазначають, що частина бойових дій зосереджена на входах у 200-кілометрові тунелі соляних шахт, що не використовуються, які проходять під районом. Обидві сторони, мабуть, стурбовані тим, що вони можуть бути використані для проникнення в тил.

У розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії також повідомляється, що незважаючи на посилення тиску на Бахмут, армія РФ навряд чи оточить місто найближчим часом, оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежі в глибині та контролюють шляхи постачання.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 січня заявив, що російські окупаційні війська сконцентрували свої найбільші зусилля на Соледарі в Донецькій області і сказав, що «результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього Донбасу».