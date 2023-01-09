Битва за Донбасс продолжается и окончится нашей победой — Зеленский о боях в Соледаре и Бахмуте

Российские оккупационные войска сконцентрировали свои усилия наибольшие на Соледаре в Донецкой области. На этом акцентировал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 января. Но, подчеркивает он, «результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса».



«Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень тяжело: там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы», — сказал Зеленский.



Он добавил, что сейчас вся земля в Соледаре усыпана телами погибших российских военных, а также повреждена многочисленными ударами боеприпасов.



Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупационные войска начали штурм Соледара.

Российским войскам удалось продвинутся вперед в городе Соледар Донецкой области. Но успехи эти незначительны — и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке — максимум несколько сотен метров в день. А потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Соледаре? И почему этот город так важен для российского командования? Разбираемся в этом видео: