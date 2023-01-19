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Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення спецтрибуналу за злочини агресії проти України

19 січня 2023, 13:42

Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення спецтрибуналу за злочини агресії проти України

Європейський парламент підтримав ухвалення резолюції, яка дозволить створити спецтрибунал за злочини агресії проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти.», - написав глава держави у Twitter.

На сайті Європарламенту наголошується, що депутати вимагають притягти до відповідальності політичне та військове керівництво Росії за злочини агресії проти України.

«Парламент заявляє, що звірства, скоєні російськими військами у Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, свідчать про жорстокість війни та наголошують на важливості скоординованих міжнародних дій для притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародного права. Депутати Європарламенту закликають ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників», - йдеться у повідомленні.

Створення трибуналу, як зазначили у Європарламенті, заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки він не може розслідувати злочини агресії, коли вони стосується України.

Крім того, повідомляється, що точні умови і склад спеціального трибуналу ще доведеться визначити. Депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування щодо не тільки Володимира Путіна і політичного та військового керівництва РФ, але також Олександра Лукашенка та його поплічників у Білорусі.

Підготовча робота ЄС щодо створення спеціального трибуналу, зазначається на сайті ЄП, має розпочатися негайно та має бути зосереджена на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною.

«Українські та міжнародні органи мають отримати підтримку у забезпеченні доказів, які будуть використовуватись у майбутньому», - наголосили в Європарламенті.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок ядерної війни.

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