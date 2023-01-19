Выезд ребенка за границу: Правозащитники объяснили, нужно ли разрешение от родителей

По украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Об этом рассказали юристы БФ «Право на защиту» («Право на захист»).
Юристы разъяснили, нужно ли сейчас разрешение отца для выезда несовершеннолетнего за границу.
«Дети, не достигшие 16-летнего возраста, имеют право на выезд за границу только с согласия родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом», — подчеркнули в организации.
Правозащитники добавили, что на сегодня порядок выезда за пределы Украины регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины. В этих правилах указано, что дети, не достигшие 16-летнего возраста, пересекают границу в сопровождении:
«Таким образом, в случае выезда ребенка в сопровождении матери получать разрешение от отца не требуется», — резюмировали правозащитники.