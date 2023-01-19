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Выезд ребенка за границу: Правозащитники объяснили, нужно ли разрешение от родителей

19 января 2023, 15:44

Выезд ребенка за границу: Правозащитники объяснили, нужно ли разрешение от родителей

По украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Об этом рассказали юристы БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Юристы разъяснили, нужно ли сейчас разрешение отца для выезда несовершеннолетнего за границу.

«Дети, не достигшие 16-летнего возраста, имеют право на выезд за границу только с согласия родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом», — подчеркнули в организации.

Правозащитники добавили, что на сегодня порядок выезда за пределы Украины регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины. В этих правилах указано, что дети, не достигшие 16-летнего возраста, пересекают границу в сопровождении:

  • одного из родителей — на основании свидетельства о рождении ребенка (без нотариально заверенного согласия второго родителя);
  • других родственников (это могут быть бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим) — на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей (без нотариально заверенного согласия);
  • других лиц, не являющихся родственниками ребенка, — на основании письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства, и при наличии свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины) или документа, содержащих сведения о лице, на основании которых Государственная пограничная служба Украины позволит пересечение государственной границы.

«Таким образом, в случае выезда ребенка в сопровождении матери получать разрешение от отца не требуется», — резюмировали правозащитники.

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