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Виїзд дитини за кордон: Правозахисники пояснили, чи потрібен дозвіл від батьків

19 січня 2023, 15:44

Виїзд дитини за кордон: Правозахисники пояснили, чи потрібен дозвіл від батьків

За українським законодавством, фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Про це розповіли юристи БФ «Право на захист».

Юристи роз'яснили, чи потрібен зараз дозвіл батька для виїзду неповнолітнього за кордон.

«Діти, які не досягли 16-річного віку, мають право на виїзд за кордон лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, крім випадків, передбачених законом», — наголосили в організації.

Правозахисники додали, що на сьогодні порядок виїзду за межі України регулюється Правилами перетинання державного кордону громадянами України. У цих правилах зазначено, що діти, які не досягли 16-річного віку, перетинають кордон у супроводі:

  • одного з батьків — на підставі свідоцтва про народження дитини (без нотаріально завіреної згоди другого з батьків);
  • інших родичів (це можуть бути бабуся, дідусь, повнолітні брат чи сестра, мачуха чи вітчим) — на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, що підтверджує наявність родинних зв'язків (без нотаріально засвідченої згоди);
  • інших осіб, які не є родичами дитини, — на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування, та за наявності свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) або документа, що містять відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба України дозволить перетин державного кордону.

«Таким чином, у разі виїзду дитини в супроводі матері отримувати дозвіл від батька не потрібно», — резюмували правозахисники.

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