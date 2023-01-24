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«ДНР» змінила «мера» Маріуполя. Тепер ним став екс-начальник міліції міста

24 січня 2023, 09:30

«ДНР» змінила «мера» Маріуполя. Тепер ним став екс-начальник міліції міста

Окупанти змінили голову окупаційної адміністрації Маріуполя. Ним став екс-начальник міліції міста Олег Моргун. Відповідний «указ» випустив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.

Керівником Новоазовської «районної адміністрації» став Василь Овчаров, який раніше очолював районне «управління фінансів».

Моргун навесні 2014 року обіймав посаду в.о. начальника міліції Маріуполя. Потім його було затримано батальйоном «Шахтарськ» за підозрою у сепаратизмі. Як зазначав нардеп Олег Ляшко, незважаючи на незаперечні докази причетності Моргуна до «ДНР», правоохоронці відпустили колишнього голову управління МВС Маріуполя.

Після цього Моргун перейшов на непідконтрольну територію і відкрито приєднався до «ДНР». Він двічі обіймав посаду голови окупаційної адміністрації Новоазовська (2015—2016 роки і з 2019 по січень 2023-го). Між цими періодами він був «мером» Ясинуватої при «ДНР».

2017 року український суд заочно засудив Моргуна до 11 років в'язниці за участь у терористичній організації. У березні 2018 року вирок набув чинності.

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