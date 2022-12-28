Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Троих крымчан арестовали за «‎дискредитацию армии РФ» — они слушали украинские песни

28 декабря 2022, 21:23

Троих крымчан арестовали за «‎дискредитацию армии РФ» — они слушали украинские песни

Троих жителей села Золотое Поле во временно оккупированном Крыму арестовали на одиннадцать, двенадцать и тринадцать суток — они слушали и пели песни «‎украинских националистов»‎, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-релиз подконтрольного России Кировского районного суда.

Согласно пресс-релизу, вечером 11 декабря мужчины слушали и пели украинские песни возле местного магазина. Крымчане признаны виновными в «‎дискредитации российской армии» и «‎публичной демонстрации нацистской символики».

Двое арестованных оштрафованы на 30 и 35 тысяч рублей.

Предположительно, речь идет о Юнусе Буджеке, Дилявере Меметове и Валентине Комиссаренко. Мужчин осудили 27 декабря. Буджеку и Меметову вменили по две статьи, Комиссаренко —  одну статью о демонстрации запрещенной символики.

У Комиссаренко уже есть штраф размером 45 тысяч рублей по статье о «‎дискредитации армии РФ». 11 декабря житель Крыма включил песню «‎Червона калина» в своей машине.

В начале октября «Миссис Крым – 2022» Ольга Валеева была оштрафована подконтрольным России судом аннексированного полуострова на 40 тысяч рублей за исполнение песни «Красная калина».

В середине сентября в аннексированном Крыму привлекли к ответственности шестерых организаторов и гостей свадьбы, где спели «Червону калину». Они получили штрафы и аресты на срок до 15 суток.

В августе на полуострове арестовали диджея, который включил в баре клип на песню «Дикое поле» с изображениями в поддержку украинских военных. Посетителя, который заказал песню, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

 

 

Еще по теме

Места
Крым
Прочее
Арест

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:44
Влияние войны в Украине на климат: что говорят ученые ►
18:35
Снаряд повредил жилой дом и здание магазина в Донецке
16:53
Российские оккупанты обстреляли Олешки на Херсонщине, погибла женщина — мэр
15:46
Cеверодонецкие партизаны помогают ВСУ и действуют самостоятельно — Стрюк
14:16
Оккупанты в Мариуполе запретили массовые мероприятия на новогодние праздники
11:33
РФ, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной — Британская разведка
08:50
В Донецке ранен мужчина
22:55
Главные события в оккупации 27 декабря
18:24
Тысяча крымских татар выехали в Турцию, чтобы их не мобилизовала РФ
17:23
«ЛНР» опубликовала список квартир в Северодонецке, которые будут вскрывать
17:13
«ДНР» не будет проводит массовые мероприятия в Донецке на праздники из-за обстрелов
16:32
«ДНР»: Ж/д вокзал в Ясиноватой попал под обстрел
16:01
Мэр: В результате обстрела Олешек погиб человек, еще пятеро ранены
14:43
«ДНР»: В результате обстрела погиб житель села под Волновахой
12:19
В РФ задержали 8 мобилизованных оккупантов сбежавших с Луганщины — СМИ
все новости
21:44
Влияние войны в Украине на климат: что говорят ученые ►
21:23
Троих крымчан арестовали за «‎дискредитацию армии РФ» — они слушали украинские песни
21:05
Минреинтеграции: В более безопасные регионы удалось эвакуировать более полумиллиона человек
20:46
Правозащитница: В России усыновили 400 депортированных из Украины детей
20:15
В результате обстрела Донецка погибла женщина, два человека ранены
19:58
В Украине предупредили об атаке дронов
19:43
В Украине вынесли первый приговор за военное преступление в оккупированном Крыму
18:35
Снаряд повредил жилой дом и здание магазина в Донецке
18:19
В Украине утвердили перечень оккупированных территорий и тех, где ведутся боевые действия
18:12
Большинство стран не поддерживают исключение РФ из Совбеза ООН – МИД Эстонии
17:36
Зеленский: Более 1800 населенных пунктов уже удалось освободить от российских оккупантов
17:01
«Харьковские соглашения»: Суд разрешил арест экс-министра обороны
16:53
Российские оккупанты обстреляли Олешки на Херсонщине, погибла женщина — мэр
16:50
В Минреинтеграции рассказали о перечне территорий, по которому назначают выплаты для ВПЛ
16:28
Под Угледаром ВСУ обнаружена ЧВК «Патриот» министра обороны РФ Шойгу
все новости
ВИДЕО
Влияние войны в Украине на климат: что говорят ученые ►
28 декабря, 21:44
Не все влезут: Как спасают животных Бахмута под непрерывными обстрелами
28 декабря, 15:09
Газовые игры. Поможет ли Турция Москве обойти санкции ►
26 декабря, 18:46

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама