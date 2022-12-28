Троих крымчан арестовали за «‎дискредитацию армии РФ» — они слушали украинские песни

Троих жителей села Золотое Поле во временно оккупированном Крыму арестовали на одиннадцать, двенадцать и тринадцать суток — они слушали и пели песни «‎украинских националистов»‎, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-релиз подконтрольного России Кировского районного суда.



Согласно пресс-релизу, вечером 11 декабря мужчины слушали и пели украинские песни возле местного магазина. Крымчане признаны виновными в «‎дискредитации российской армии» и «‎публичной демонстрации нацистской символики».



Двое арестованных оштрафованы на 30 и 35 тысяч рублей.



Предположительно, речь идет о Юнусе Буджеке, Дилявере Меметове и Валентине Комиссаренко. Мужчин осудили 27 декабря. Буджеку и Меметову вменили по две статьи, Комиссаренко — одну статью о демонстрации запрещенной символики.



У Комиссаренко уже есть штраф размером 45 тысяч рублей по статье о «‎дискредитации армии РФ». 11 декабря житель Крыма включил песню «‎Червона калина» в своей машине.

В начале октября «Миссис Крым – 2022» Ольга Валеева была оштрафована подконтрольным России судом аннексированного полуострова на 40 тысяч рублей за исполнение песни «Красная калина».



В середине сентября в аннексированном Крыму привлекли к ответственности шестерых организаторов и гостей свадьбы, где спели «Червону калину». Они получили штрафы и аресты на срок до 15 суток.



В августе на полуострове арестовали диджея, который включил в баре клип на песню «Дикое поле» с изображениями в поддержку украинских военных. Посетителя, который заказал песню, оштрафовали на 50 тысяч рублей.