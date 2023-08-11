Соцмережі розпочали цькування вожатої дитячого табору в Криму після її суперечок з дітьми

В окупованому Криму окупаційне міністерство освіти РФ перевіряють вожату табір «Мультфільм» Марію Сухомлін. У соціальні мережі виклали відео, на якому вона лається з вихованцями.



Також у соцмережі виклали вирізки та її відеоблогу.



«Просто мерзенні російські діти. Я їх ненавиджу, просто ненавиджу», — сказав дівчина в Telegram-каналі.



Вожату відсторонили від роботи. А дівчина вже записала відео із вибаченнями.



У той же час, користувачі соцмереж поширюють інформацію про те, що дівчина нібито навчається у харківському вузі. Також предметом звинувачень стало те, що деякі свої записи та публікації у соцмережах вона веде українською мовою.



На одному з її фото вказано геометку «Україна. Крим».

Раніше окупаційний суд Криму оштрафував трьох дівчат, які танцювали в аквапарку Алушти під пісню Верки Сердючки. Дівчат оштрафували на 15 тисяч рублів (5,5 тисячі гривень), а також на камеру змусили вибачитися «за необдуманий вчинок».