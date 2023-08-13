Кириленко: Почти 400 детей с семьями нужно эвакуировать из самых «горячих точек» Донбасса

Почти 400 детей с семьями нуждаются в принудительной эвакуации из самых опасных точек Донбасса. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Таких детей 388. Это часть Бахмутского района, территория Торецкой ВА и часть Краматорского района. Уже 173 ребенка, подлежащих эвакуации принудительным способом, по состоянию сегодня на утро эвакуированы», — сказал глава ОВА.



Он отметил, что все дети из домов семейного типа уже находятся в более безопасных регионах Украины вдали от зоны боевых действий.



«Дети, живущие с родителями, по ним принимают решения родители, и мы понимаем, что, к сожалению, не будет принято решение об эвакуации. Согласно постановлению Кабмина из областной комиссии мы принимаем решение о принудительной эвакуации», — объяснил Кириленко.



«План мы выполняем. Хотя и у родителей нет такого желания. План этой эвакуации мы выполним», — подытожил Кириленко.