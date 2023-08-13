Кириленко: Майже 400 дітей із сім'ями потрібно евакуювати з найгарячіших точок Донбасу

Майже 400 дітей із сім'ями потребують примусової евакуації з найнебезпечніших точок Донбасу. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«Таких дітей 388. Це частина Бахмутського району, територія Торецької ВА та частина Краматорського району. Вже 173 дитини, які підлягають евакуації у примусовий спосіб, станом сьогодні на ранок евакуйовано», — сказав глава ОВА.



Він зазначив, що всі діти з будинків сімейного типу вже перебувають у безпечніших регіонах України далеко від зони бойових дій.



«Діти, які живуть із батьками, за ними приймають рішення батьки, і ми розуміємо, що, на жаль, не буде ухвалено рішення про евакуацію. Згідно з постановою Кабміну з обласної комісії, ми приймаємо рішення про примусову евакуацію», — пояснив Кириленко.



«План ми виконуємо. Хоча й батьки не мають такого бажання. План цієї евакуації ми виконаємо», - підсумував Кириленко.