В школах оккупированного Мариуполя четвертая часть школьников — мигранты из РФ — городской совет

В оккупированном Мариуполе стартовал учебный год. Известно, что в городе значительно уменьшилось количество учеников, в школах — 15 тысяч детей, 3600 из них — это дети российских мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В украинском Мариуполе получали образование более 40 тысяч детей. Сейчас меньше 15 тысяч детей, из них — 3 600 учеников семей мигрантов из России, которые приехали после оккупации», — сообщил мэр города Вадим Бойченко.

По его словам, в городе работает 22 школы, из которых две в дистанционном формате, некоторые в полуотремонтированном состоянии.

Известно, что школы на 60% оснащены мебелью, которая закупалась до полномасштабного вторжения по программе «Новая украинская школа». В учебных заведениях не хватает учителей истории, математики и английского языка.

В пресс-службе отметили, что украинский язык официально не запрещают, а неофициально есть приказ сделать все, чтобы он не звучал в школах.

Напомним, в Мариуполе дети от 13 лет должны будут пройти психологический тест.