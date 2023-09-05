У школах окупованого Маріуполя четверта частина школярів – мігранти з РФ — міська рада

В окупованому Маріуполі стартував навчальний рік. Відомо, що у місті значно зменшилася кількість учнів, у школах – 15 тисяч дітей, 3600 із них — це діти російських мігрантів. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

«В українському Маріуполі здобували освіту понад 40 тисяч дітей. Наразі менше ніж 15 тисяч дітей, із них — 3 600 учнів сімей мігрантів із Росії, які приїхали після окупації», — повідомив мер міста Вадим Бойченко.

За його словами, у місті працює 22 школи, з яких дві у дистанційному форматі, деякі у напіввідремонтованому стані.

Відомо, що школи на 60% оснащені меблями, які закуповувалися до повномасштабного вторгнення за програмою «Нова українська школа». У навчальних закладах не вистачає вчителів історії, математики та англійської мови.

У пресслужбі зазначили, що українську мову офіційно не забороняють, а неофіційно є наказ зробити все, щоб вона не звучала у школах.

Нагадаємо, у Маріуполі діти від 13 років мають пройти психологічний тест.