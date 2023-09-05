Германия передала Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard

Германия передала Украине только что произведенные на построенной производственной линии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Германии.

«Война в Украине почти каждый день напоминает нам, что защита нашей страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов мы концентрируемся именно на этих двух важнейших аспектах», — рассказал министр обороны страны Борис Писториус.

По словам главы оборонного ведомства, Германия продолжит поддерживать Украину в тех сферах, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и противовоздушная наземная оборона.

«Я рад, что мы так быстро и без бюрократических процедур сдвинули производство с мертвой точки, и хочу поблагодарить всех участников за прекрасную работу. Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться», — резюмировал он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что передаст Украине пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. По его словам, они должны прибыть в сентябре.