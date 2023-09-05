Німеччина передала Україні боєприпаси для зенітних установок Gepard

Німеччина передала Україні щойно вироблені на побудованій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Німеччини.

«Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист нашої країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З поновленням виробництва боєприпасів ми концентруємось саме на цих двох найважливіших аспектах», — розповів міністр оборони країни Борис Пісторіус.

За словами глави оборонного відомства, Німеччина продовжить підтримувати Україну у тих сферах, які є сильними сторонами: артилерія, боєприпаси та протиповітряна наземна оборона.

«Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур зрушили виробництво з мертвої точки, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися», — резюмував він.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. За його словами, вони мають прибути у вересні.