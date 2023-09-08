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ВСУ вернули под контроль часть территории возле Донецкого аэропорта — DeepState

08 сентября 2023, 09:09

ВСУ вернули под контроль часть территории возле Донецкого аэропорта — DeepState

Возле населенного пункта Опытное, в районе Донецкого аэропорта, ВСУ вернули под контроль Украины часть ранее захваченной российской армией территории. Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин со ссылкой на карту DeepState.

По его данным, подразделения 59-й механизированной бригады ВСУ в результате слаженных штурмовых действий зачистили позиции захватчиков, прошли вперед и закрепились на новых рубежах.

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