Оккупанты атаковали Заречное в Донецкой области: есть жертва

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты 16 сентября в очередной раз обстреливали Донецкую область. В результате чего один гражданский получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации.



«За 16 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Заречном. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1708 людей, еще 4133 жителя получили ранения.



Напомним, 15 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об освобождении поселка Андреевка под Бахмутом.