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Оккупанты атаковали Заречное в Донецкой области: есть жертва

17 сентября 2023, 09:09

Оккупанты атаковали Заречное в Донецкой области: есть жертва

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты 16 сентября в очередной раз обстреливали Донецкую область. В результате чего один гражданский получил ранения. Об  этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

«За 16 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Заречном. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1708 людей, еще 4133 жителя получили ранения.

Напомним, 15 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об освобождении поселка Андреевка под Бахмутом. 

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