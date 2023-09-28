НАБУ и САП завершили следствие в отношении экс-главы Нацбанка Шевченко

НАБУ и САП открыли материалы стороне защиты и завершили следствие, согласно которому бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко создал преступную организацию, завладевшую более 206 млн грн государственного «Укргазбанка», информирует НАБУ.



Затем эти средства легализовали через ФЛП и некоторые компании. Кроме Шевченко, который на момент преступления был председателем правления «Укргазбанка», по делу также подозревают его заместителя Дениса Чернышева с женой Наталией, экс-директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами «Укргазбанка» Алексея Лютого, бывшую заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Хмеленко, первого заместителя генерального прокурора Николай Герасимюка с женой Екатериной, а также предпринимателя Димитрия Козака.

Представители организации, завладевшей более 206 млн грн государственного «Укргазбанка». Фото: НАБУ

Часть фигурантов пошли на сделки со следствием. Недавно ВАКС утвердил одну из таких, которую заключили с тремя ФЛПами. Им назначили пять лет условного лишения свободы с испытанием в один год. Также они обязаны внести более 10 млн грн на специальный счет фонда United 24.



Напомним, что в Киевской области пытались «завладеть» землей на суму 2 миллиарда гривен.