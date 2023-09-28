НАБУ та САП завершили слідство щодо ексглави Нацбанку Шевченка

НАБУ та САП відкрили матеріали стороні захисту та завершили слідство, згідно з яким колишній голова Національного банку Кирило Шевченко створив злочинну організацію, яка заволоділа понад 206 млн грн державного «Укргазбанку», інформує НАБУ.



Потім ці кошти легалізували через ФОПи та деякі компанії. Крім Шевченка, який на момент злочину був головою правління «Укргазбанку», у справі також підозрюють його заступника Дениса Чернишова з дружиною Наталією, ексдиректора департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами «Укргазбанку» Олексія Лютого, колишню заступницю директора департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами Олену Хмеленко, першого заступника генерального прокурора Миколу Герасимюка із дружиною Катериною, а також підприємця Димитрія Козака.

Представники організації, яка оволоділа понад 206 млн грн державного «Укргазбанку». Фото: НАБУ

Частина фігурантів пішла на угоди зі слідством. Нещодавно ВАКС затвердив одну з таких, яку уклали з трьома ФОПами. Їм призначили 5 років умовного позбавлення волі з випробуванням в 1 рік. Також вони зобов'язані внести понад 10 млн грн на спеціальний рахунок фонду «United 24».



Нагадаємо, що на Київщині намагалися «заволодіти» землею на суму 2 мільярди гривень.