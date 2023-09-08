В Киевской области пытались «завладеть» землей на суму 2 миллиарда гривен

Для реализации плана была использована процедура бесплатной приватизации земельных участков льготными категориями населения, в том числе со статусом участника боевых действий. Об этом сообщила САП.



В 2018-2019 годах организатор, имея влияние на должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с чиновниками в разных сферах, разработал схему завладения государственными землями сельскохозяйственного назначения, которые находились в постоянном пользовании государственных предприятий на территории Киевской области, с последующим их изъятием и предоставлением в частную собственность.



Детективы САП сообщили о подозрении в незаконном завладении земельными участками площадью более 1200 га в Киевской области.



Речь идет о бывших начальниках одного из отделов в Фастовском районе ГУ Госгеокадастра в Киевской области и начальнике Горрайонного управления в Киево-Святошинском районе и Ирпене.



Следователи выяснили, что реализация такого права осуществлялась формально из поддельных документов.

На сегодняшний день установлено два эпизода завладение почти 920 га государственной земли в Фастове и около 284 га ГП «Пуща-Водица» вблизи города Киева. 15 августа 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых организатор преступной схемы и еще 4 участника.

Напомним, начальника из Госгеокадастра Луганщины приговорили к 9,5 года тюрьмы по заявлению экс-милиционера.