На Авдеевском КХЗ после ударов оккупантов ракетами и пожара опасаются ухудшения экоситуации

В Авдеевском КХЗ после ударов оккупантов ракетами 28 сентября по предприятию опасаются ухудшения экологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба компании «Метинвест».



Из-за атаки на предприятии вспыхнул пожар, который частично удалось локализовать к утру пятницы.



«К счастью, никто из сотрудников завода не пострадал, но из-за постоянных обстрелов, отсутствия спецтехники и спасателей ГСЧС в городе, пожар удалось частично локализовать только под утро, 29 сентября. Из-за химического состава продуктов горения очередной террористический акт россиян может повлиять на экологическую ситуацию в регионе. Оценить экологическое влияние из-за массированных вражеских атак пока невозможно», — говорится в сообщении.



Как сообщалось, российские войска двумя ракетами нанесли удар по территории АКХЗ днем в четверг, 28 сентября. Одна из ракет попала в склад хранения нафталина, загорелись остатки.



АКХЗ находится в режиме холодной консервации с мая 2022 года. «Метинвест» ранее эвакуировал часть оборудования и транспортные средства на другие предприятия группы. В частности, были перевезены железнодорожные вагоны АКХЗ.