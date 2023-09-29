На Авдіївському КХЗ після ударів окупантів ракетами та пожежі побоюються погіршення екоситуації

В Авдіївському КХЗ після ударів окупантів ракетами 28 вересня на підприємстві побоюються погіршення екологічної ситуації. Про це повідомляє прес-служба компанії «Метінвест».



Через атаку на підприємстві спалахнула пожежа, яку частково вдалося локалізувати до ранку п'ятниці.



«На щастя, ніхто зі співробітників заводу не постраждав, але через постійні обстріли, відсутність спецтехніки та рятувальників ДСНС у місті, пожежу вдалося частково локалізувати лише під ранок, 29 вересня. Через хімічний склад продуктів горіння черговий терористичний акт росіян може вплинути на екологічну ситуацію у регіоні. Оцінити екологічний вплив через масовані ворожі атаки поки що неможливо», — йдеться в повідомленні.



Як повідомлялося, російські війська двома ракетами завдали удару по території АКХЗ вдень у четвер, 28 вересня. Одна з ракет потрапила до складу зберігання нафталіну, спалахнули залишки.



АКХЗ перебуває у режимі холодної консервації з травня 2022 року. «Метінвест» раніше евакуював частину обладнання та транспортні засоби на інші підприємства групи. Зокрема, було перевезено залізничні вагони АКХЗ.