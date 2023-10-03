У Білгородській області РФ повідомили про «прильоти» по підприємству

Сьогодні вранці, 3 жовтня, у російському місті Шебекіно (Білгородська область) заявили про прильоти. Губернатор В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі, що під обстріл потрапила територія підприємства.



«Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки», — написав він.

Нагадаємо, 1 жовтня у деяких російських містах літали безпілотники, внаслідок чого є постраждалі. Зокрема, вранці у місті Шебекіно під час обстрілу ринку постраждали троє людей.



«За попередньою інформацією, є троє постраждалих: у жінки осколкові поранення шиї. Бригадою швидкої допомоги вона доставляється до міської лікарні №2 міста Білгород. Ще у двох чоловіків осколкові поранення ніг», — написав він у соцмережі.