З 2024 року за українським паспортом в окупованій частині Запорізької області перестануть надавати медичну допомогу

Окупаційна влада частини Запорізької області, яка тимчасово не перебуває під контролем України, має намір з початку 2024 року відмовляти у наданні медичної допомоги за українським паспортом, пише пропагандистське видання ТАСС.



Про порушення 55-ї статті Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, заявив «глава» регіону Євген Балицький. За словами так званого губернатора, деякі мешканці Запоріжжя затягують з отриманням російського громадянства.



Саме тому для прискорення процесу окупанти в Запорізькій області мають намір вжити більш жорстких заходів. Нагадаємо, російська армія зараз утримує у полоні близько півтисячі мешканців Мелітополя у Запоріжжі.