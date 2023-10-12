«ДНР»: двое человек погибли и один пострадал в результате обстрела в оккупированном Донецке

Во временно захваченном российскими оккупантами Донецке произошел обстрел, в результате которого есть погибшие, раненая и разрушения. Об этом сообщил так называемый глава города Алексей Кулемзин.



«Во время обстрела Кировского района в поселке шахты им. Абакумова по ул. Кирова погибли женщина 1969 года рождения и мужчина 1956 года рождения», — написал он.



Кроме того, Кулемзин добавил, что пострадала женщина, а также произошло прямое попадание на территорию больницы № 25, повреждено остекление.



Напомним, в Донецке из-за обстрела горел частный дом.